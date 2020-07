Franco Battiato, dal successo al pensiero della morte “mi preparo per essere degno” (Di lunedì 13 luglio 2020) Non ha paura della morte Franco Battiato, il cantante ha rivelato di prepararsi a questo passaggio per esserne degno Ne ha passate tante disavventure e anche tante cose belle, e a 75 anni Franco Battiato ha un’idea chiara sulla morte. Nella vita ha vissuto tante cose, anche brutte, come la malattia che ha dovuto affrontare, ma anche grandi trionfi. Ad un certo punto ha anche scelto di ritirarsi un po’ dalle scene, e questo lo ha anche portato molto a riflettere. Se qualcuno gli domanda se ha paura di morire il cantante dice di no. O almeno non può confermarlo, perché sta facendo in modo che questo passaggio lo faccia in modo degno. Non occorre essere deboli con se stessi, bisogna invece essere obiettivi. In ... Leggi su kontrokultura

lellinara : RT @NicolodiDaria: Franco Battiato/ 'Paura della morte? Sto lavorando per essere degno del passaggio' - DanielNavasSund : RT @NicolodiDaria: Franco Battiato/ 'Paura della morte? Sto lavorando per essere degno del passaggio' - La_Silvestrini : Un nuovo libro su #FrancoBattiato, tra misticismo e cultura pop - radiosiciliarse : Franco Battiato - Alexander Platz - radio7asiago : Now Playng: Franco Battiato - Strani Giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato Franco Battiato/ 'Paura della morte? Sto lavorando per essere degno del passaggio' Il Sussidiario.net Un nuovo libro su Franco Battiato, tra misticismo e cultura pop

Franco Battiato diventa protagonista di un nuovo volume: un percorso fatto di note e parole che ripercorrono l'intera produzione del cantautore siciliano, dal 1965 al 2019. A poche settimane dall’usci ...

I Love my Radio: tocca a Biagio Antonacci con “Centro di gravità permanente”

Siamo al settimo artista nel percorso che concerne le cover collegate al progetto “I Love my Radio“, che riunisce i più importanti network nazionali. Questa volta tocca a Biagio Antonacci, che per l ...

Franco Battiato diventa protagonista di un nuovo volume: un percorso fatto di note e parole che ripercorrono l'intera produzione del cantautore siciliano, dal 1965 al 2019. A poche settimane dall’usci ...Siamo al settimo artista nel percorso che concerne le cover collegate al progetto “I Love my Radio“, che riunisce i più importanti network nazionali. Questa volta tocca a Biagio Antonacci, che per l ...