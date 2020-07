Francia, fermato pedofilo tra i più ricercati al mondo: distribuiva foto e video nel darknet (Di lunedì 13 luglio 2020) La settimana scorsa, in Francia, è stato fermato un pedofilo tra i 10 più ricercati al mondo: si tratta di un francese di 40 anni, accusato di aver distribuito nel darknet foto e video a sfondo pedopornografico a migliaia di utenti. Secondo quanto si apprende dai media francesi, un uomo di 40 anni è stato … L'articolo Francia, fermato pedofilo tra i più ricercati al mondo: distribuiva foto e video nel darknet proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

