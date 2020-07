Francia, arrestato un 40enne ritenuto tra i dieci pedofili più pericolosi al mondo: “Ruolo attivo nella produzione di foto e video” (Di lunedì 13 luglio 2020) Lo hanno fermato nella regione della Gironde lo scorso 7 luglio. E messo alle strette, come riportano i media francesi, ha confessato. La polizia, in collaborazione con Europol, ha arrestato un 40enne di cittadinanza francese ritenuto “uno dei dieci obiettivi mondiali prioritari” nella lotta alla pedopornografia. La sua cattura è stata annunciata da una nota del procuratore della Repubblica di Bordeaux, Frédérique Porterie, che ha incastrato l’uomo, sospettato di aver amministrato dei siti darknet consentendo a “migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a foto e video di carattere pedopornografico”. Ad arrestarlo sono stati, con la collaborazione dell’Europol, gli agenti dell’Ufficio ... Leggi su ilfattoquotidiano

