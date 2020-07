FOTO - Napoli a Castel di Sangro, l'annuncio di ADL: "Firmato l’accordo per il prossimo ritiro" (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Napoli effettuerà in Abruzzo, in quel di Castel di Sangro, il ritiro in vista della prossima stagione. Leggi su tuttonapoli

tuttosport : #Napoli, meme esilaranti su #Gattuso dopo la gara con il #Milan - tuttonapoli : FOTO - Napoli a Castel di Sangro, l'annuncio di ADL: 'Firmato l’accordo per il prossimo ritiro' - rep_napoli : Pozzuoli, i residenti: 'Chiudete il pozzo geotermico' [aggiornamento delle 15:22] - UgoBaroni : RT @CorSport: #Gattuso, meme esilaranti sui social dopo #NapoliMilan - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Napoli, meme esilaranti su #Gattuso dopo la gara con il #Milan -