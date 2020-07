Formula 1 – Ferrari si presenterà in Ungheria con scarichi aggiornati e nuova disposizione dei radiatori (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ un momento molto difficile per la Ferrari: gli zero punti raccolti in Stiria, secondo round del Mondiale 2020 di F1, hanno il sapore della condanna. L’incidente “fratricida” tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel è stata la chiosa peggiore di un fine settimana da dimenticare, che evidenzia le gravi criticità di una SF1000 scarsamente performante in tutte le condizioni. Al di là delle polemiche che il crash innescato da Charles può alimentare, resta il dato di fatto che la monoposto non va e gli aggiornamenti aerodinamici introdotti non hanno dato il risultato sperato. A Maranello si aspettavano di essere la terza forza in pista, alle spalle di Mercedes e di Red Bull. La realtà è che la Rossa si è trovata a inseguire McLaren, Racing Point e Renault. Una situazione ... Leggi su giornal

SkySportF1 : Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arriv… - SkySportF1 : Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? - SkySportF1 : Ferrari, il video dell'incidente Vettel-Leclerc alla partenza del GP di Stiria (Austria) #SkyMotori #F1 #Formula1… - genovesergio76 : Eurosport : Ferrari sempre più a fondo: qualcuno salvi il Cavallino dall'abisso - - Mat14_05 : RT @GiulyDuchessa: Ferrari, l’orizzonte degli eventi - Formula Uno Analisi Tecnica Nel 2019 non è arrivata nessuna protesta ufficiale alla… -