Formula 1 – Dopo l’Austria c’è subito il Gran Premio d’Ungheria: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara (Di lunedì 13 luglio 2020) Archiviate le due gare d’apertura svoltesi in Austria, il circus della Formula 1 è pronto adesso a spostarsi a Budapest per il GP d’Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale 2020. Mark ThompsonTerza gara consecutiva in quest’annata davvero particolare, che vedrà davvero poche pause per le scuderie Dopo il lungo periodo di lockdown. Nemmeno il tempo di gioire o disperarsi per un risultato che è già tempo di concentrarsi su un nuovo appuntamento che, in questa occasione, si terrà sul circuito dell’Hungaroring. Giovedì si comincia con il nuovo format della conferenza stampa, per poi proseguire venerdì con le prime due sessioni di prove libere. Sabato invece le qualifiche, con la gara in programma domenica. Ecco ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Hamilton dopo la vittoria al GP Stiria 2020: 'Se c'è volontà, si trovano soluzioni' #SkyMotori #F1 #Formula1… - OptaPaolo : 2018 - Charles #Leclerc è il primo pilota della #Ferrari a terminare un Gran Premio di Formula 1 nelle prime 2 posi… - SkySportF1 : Il calendario della #Formula1 dopo l'annuncio dell'arrivo del Mugello: la situazione attuale #SkyMotori #F1 - AlexZan87 : Formula Uno, dopo il Gp di Toscana al Mugello toccherà anche a Imola? - sportli26181512 : F1, pagelle del GP Stiria di Carlo Vanzini: Hamilton torna re, fallo da 'rosso' di Leclerc: Hamilto, semplicemente… -