Formula 1, Alesi duro con Ferrari: "Vettura nata male"

Momento buio, durissimo, per la Ferrari che deve convivere non solo con la carenza di prestazioni della monoposto ma anche con un rapporto interno non idilliaco tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc .

Bologna, 13 luglio 2020 - Momento buio, durissimo, per la Ferrari che deve convivere non solo con la carenza di prestazioni della monoposto ma anche con un rapporto interno non idilliaco tra Sebastian ...

Formula 1 – 70 anni di Gran Premi: Schumi, come lui nessuno mai

In cima alle classifiche cè ancora lui, nei 70 anni di storia della Formula 1, ripercorsi nello speciale Dossier ... Prost se nera andato sbattendo la porta e il team aveva navigato a vista con Alesi, ...

