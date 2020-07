Formazioni ufficiali Salernitana-Cittadella, Serie B 2019/2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Salernitana-Cittadella, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta 3-2 in trasferta contro l’Ascoli, senza riuscire dunque a dare continuità alla vittoria casalinga contro la Juve Stabia del turno precedente. Salernitana che si trova attualmente al nono posto in classifica con 47 punti, agganciato quindi al Chievo Verona in zona playoff. Cittadella che viene invece da due sconfitte consecutive, 2-0 in trasferta contro il Pisa e 1-3 in casa contro il Crotone e non vincono dalla gara casalinga ... Leggi su sportface

edicolasportiva : Cosenza-Perugia, le formazioni ufficiali: Riviere contro Iemmello - Calciodiretta24 : Serie B, Venezia-Pescara: le formazioni ufficiali del match - sportli26181512 : Cosenza-Perugia, le formazioni ufficiali: Riviere contro Iemmello: Cosenza (3-4-2-1): Saracco; Corsi, Anibal, Legit… - TUTTOB1 : Serie B, Cosenza-Perugia: le formazioni ufficiali - infobetting : Villarreal-Real Sociedad: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sottomarini -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Napoli-Milan, le formazioni ufficiali Goal.com Formazioni ufficiali Frosinone-Juve Stabia, Serie B 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Juve Stabia, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. I ciociari non sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia, ...

Formazioni ufficiali Entella-Pisa, Serie B 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Entella-Pisa, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. L’Entella è reduce da un pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia: ora si trova al ...

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Juve Stabia, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. I ciociari non sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia, ...Le formazioni ufficiali di Entella-Pisa, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. L’Entella è reduce da un pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia: ora si trova al ...