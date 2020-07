Foibe, storico incontro fra Mattarella e lo sloveno Pahor sul Carso triestino | 'La storia non si cancella, serve responsabilità' (Di lunedì 13 luglio 2020) commenta Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor si sono incontrati a Basovizza, sul Carso triestino. E' la prima volta che il presidente di una nazione ... Leggi su tgcom24.mediaset

Incontro storico, il capo dello Stato #Mattarella e il presidente sloveno #Paohr a #Basovizza in omaggio alle vittime - Foibe, Mattarella mano nella mano con Pahor: la prima volta, un gesto che fa la storia - #Foibe – Gesto storico: #Mattarella e #Pahor mano nella mano a #Basovizza #13luglio - #Trieste, lo storico incontro tra il capo dello Stato #Mattarella e il presidente sloveno #Paohr, per l'omaggio alle vittime - Tragedia foibe Mattarella e Pahor mano nella mano a Basovizza: storico incontro

FOIBE, SALVINI: 'BENE MATTARELLA A BASOVIZZA ... mano nella mano per suggellare un momento storico. ITALIA-SLOVENIA: SERRACCHIANI, 'POTENTE GESTO DI PACE MATTARELLA E PAHOR' "Mattarella e Pahor hanno ...La storia non si cancella”. Primo impegno dei due capi di Stato ... Paesi nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia a commemorare le vittime italiane delle foibe. I due presidenti, che hanno ...