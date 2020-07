Foibe, Mattarella e Pahor si tengono per mano a Basovizza | FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) Foibe, Mattarella e Pahor si tengono per mano a Basovizza “La storia non si cancella, ma guardiamo al futuro”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor si tengono per mano dopo aver deposto una corona di fiori alla foiba di Basovizza, dove si stima che i partigiani jugoslavi abbiano gettato 2mila italiani tra militari e civili. L’evento ha un grande valore storico: Pahor è il primo presidente di uno dei Paesi nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia a commemorare le vittime italiane delle Foibe. I due presidenti hanno osservato un minuto di silenzio dandosi la ... Leggi su tpi

Giorgiolaporta : Il Presidente #Mattarella oltre ad andare a #Basovizza a onorare i martiri delle #Foibe, potrebbe cortesemente rimu… - luigidimaio : Oggi col Presidente Mattarella a Trieste per ricordare la tragedia delle foibe, che causò la morte di migliaia di i… - ilpost : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Slovenia Borut Pahor a Basovizza. Pahor è il… - Rickyrickyric89 : RT @GiorgiaMeloni: #Foibe: Colpisce l’immagine del Presidente #Mattarella a #Basovizza con l’omologo sloveno #Pahor. Rimane l'amarezza per… - keepfaithbaby : RT @amaricord: Il Presidente Mattarella e il Presidente della Slovenia che si tengono per mano mentre rendono omaggio alle vittime italiane… -