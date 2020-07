Fiumicino, il viadotto di Via dell’Aeroporto chiuso dal 14 al 17 luglio dalle ore 21 alle 5 (Di lunedì 13 luglio 2020) Fiumicino – Anas comunica che per lavori di asfaltatura e ripristino della segnaletica, via dell’Aeroporto sarà chiusa per chi viene dello scalo e deve andare in direzione Ostia, tutte le notti dalle 21 alle 5 del mattino, a partire da domani 14 luglio e fino al 17 luglio compreso. Il traffico sarà deviato su via Montgolfier. Da lì, per raggiungere Ostia, sarà necessario percorrere il Ponte 2 Giugno e poi attraversare Isola Sacra. Fiumicino, il viadotto di Via dell’Aeroporto chiuso dal 14 al 17 luglio dalle ore 21 alle 5 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Fiumicino, il viadotto di Via dell'Aeroporto chiuso dal 14 al 17 luglio dalle ore 21 alle 5 - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #lavori di manutenzione - Viadotto della Magliana ? tra Via dell'Atletica e Via della Magliana > #Fiumicino ??Chi… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori di manutenzione - Viadotto della Magliana ? tra Via dell'Atletica e Via della Magliana > #Fiumicino… - LuceverdeRoma : #Roma - Viadotto della Magliana lavori di manutenzione tra Via dell'Atletica e Via della Magliana > Fiumicino ??Ca… - LuceverdeRoma : #Roma - Viadotto della Magliana lavori di manutenzione tra Via dell'Atletica e Via della Magliana > Fiumicino ??Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino viadotto Fiumicino, il viadotto di Via dell’Aeroporto chiuso dal 14 al 17 luglio dalle ore 21 alle 5 Il Corriere della Città Incidente in via dell’Aeroporto a Fiumicino: due vetture coinvolte

Traffico rallentato da e e per l’aeroporto, con intervento della Polizia Locale sul posto per i rilievi. La svolta a quel semaforo è riservata ai mezzi con massa superiore a 7,5 t che non possono ...

Roma, dal 6 luglio lavori in notturna al Ponte della Magliana: la viabilità alternativa

Roma – Prendono il via nella notte tra lunedì 6 luglio e martedì 7 gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana, una delle infrastrutture storiche della città, nel quadrante s ...

Traffico rallentato da e e per l’aeroporto, con intervento della Polizia Locale sul posto per i rilievi. La svolta a quel semaforo è riservata ai mezzi con massa superiore a 7,5 t che non possono ...Roma – Prendono il via nella notte tra lunedì 6 luglio e martedì 7 gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana, una delle infrastrutture storiche della città, nel quadrante s ...