Fiumicino, disinfestazioni anti zanzare: ecco il calendario completo e come comportarsi (Di lunedì 13 luglio 2020) niziano questa settimana gli interventi di disinfestazione contro gli insetti alati. La ditta dell’assessorato all’Ambiente eseguirà sia interventi contro le larve che contro gli insetti adulti in tutto il territorio. I primi riguardano solo le caditoie e le bocche di lupo e non richiedono precauzioni particolari da parte degli abitanti delle aree interessate. Per i secondi, invece, sarà necessaria la collaborazione delle cittadine e dei cittadini. ecco cosa bisogna fare subito prima e durante l’intervento nella propria zona: • non sostare nelle piazze e nei luoghi oggetto di disinfestazione durante lo svolgimento del servizio • non lasciare panni e indumenti all’aperto • tenere finestre e balconi chiusi • mettere al riparo alimenti, animali domestici e di allevamento. Ulteriori accorgimenti da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

