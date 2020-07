Fiumicino, Calicchio: “Numeri soddisfacenti del nuovo trasporto pubblico locale, utenza raddoppiata giugno” (Di lunedì 13 luglio 2020) Fiumicino – “Dall’avvio, lo scorso febbraio, del nuovo servizio di trasporto pubblico locale, gestito da Trotta Bus Services S.p.A, sono oltre 34.000 i biglietti venduti, di cui 26.420 presso i punti vendita presenti sul territorio e 7.700 quelli acquistati dai passeggeri a bordo dei mezzi”. Lo dichiara l’assessore al TPL Paolo Calicchio. “A tali incoraggianti numeri vanno poi aggiunti gli oltre 300 abbonamenti mensili, sottoscritti da marzo a giugno – aggiunge l’assessore -. Sono pienamente soddisfatto di questi dati che ci dimostrano che il nuovo trasporto pubblico sta avendo il successo sperato, registrando un dato sempre crescente di utenti, che negli ultimi mesi sono praticamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

"Nei mesi estivi, in particolare luglio e agosto, ci attendiamo un'ulteriore impennata dei numeri - prevede Calicchio -, in particolare sulle linee che trasportano i passeggeri sulle spiagge di ...“Nei mesi estivi, in particolare luglio e agosto, ci attendiamo un’ulteriore impennata dei numeri – prevede Calicchio -, in particolare sulle linee che trasportano i passeggeri sulle spiagge di ...