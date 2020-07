Fisco, l’appello dei commercialisti: rinviare versamenti al 30 settembre (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Consiglio nazionale dei commercialisti torna a chiedere con forza, dopo averlo già fatto ripetutamente nelle scorse settimane, il rinvio dei versamenti al 30 settembre. Tra le motivazioni, gli studi professionali oberati di lavoro e i contribuenti a corto di liquidità in una fase che resta economicamente complessa. In una lettera inviata oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani, scrive “che essendo ormai imminente la scadenza del prossimo 20 luglio si rinnova formalmente e come urgente priorità di tutti gli oltre 118 mila iscritti al nostro Ordine professionale la richiesta di proroga al 30 settembre del termine per i versamenti relativi alle ... Leggi su quifinanza

