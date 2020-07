Fiorentina, il nutrizionista Petri: “Abbiamo degli creato aperitivi prima delle gare serali” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il nutrizionista ufficiale della Fiorentina e della Nazionale Under 21, Cristian Petri, nel corso di un’intervista concessa a ‘Fanpage.it’, ha rivelato alcuni dettagli relativi alla dieta seguita dai calciatori in queste settimane: “Il dispendio delle energie è alto e bisogna assicurarsi il reintegro subito dopo la gara. La cosa più importante è avere sempre un introito calorico importante. Per evitare insorgenza di infortuni. Ciò che non deve mancare è frutta e verdura. Ma anche vellutate”. Le alte temperature e gli orari del tutto inediti hanno portato a dei cambiamenti nell’alimentazione: “In questo periodo abbiamo creato degli ‘aperitivi’ prima ... Leggi su sportface

