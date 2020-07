Fiorentina, buoni segnali da Ribery: le condizioni del francese (Di lunedì 13 luglio 2020) La Fiorentina tira un sospiro di sollievo per Franck Ribery: il francese sarà a disposizione per la partita contro il Lecce La Fiorentina ha ricevuto buone notizie dallo staff sanitario in merito alle condizioni fisiche di Franck Ribery, che ha risentito di un leggero problema fisico durante l’ultima partita disputata contro l’Hellas Verona. Il cambio è stato solamente precauzionale. La presenza di Ribery nella prossima giornata contro il Lecce non è a rischio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CHIESA, CONTA DI PIÙ L'ASSIST O IL DITO DAVANTI ALLA BOCCA?

La Fiorentina in qualche modo, pur non giocando un'ottima partita, è riuscita ieri a pareggiare contro l'Hellas Verona e ad ottenere un punto di grande importanza nella lotta salvezza che ha ...

