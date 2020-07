Financial Times difende l'Italia: "Da Rutte posizione anti-democratica" (Di lunedì 13 luglio 2020) “L’idea” del premier olandese Mark Rutte, sostenuta dal parlamento de L’Aia, “di dettare condizioni all’Italia o alla Spagna” per ricevere aiuti ”è profondamente anti-democratica” e “controproducente” perché “politicizzerebbe l’intero processo”. Lo scrive il Financial Times in un editoriale in cui mette sotto accusa “la resistenza di Rutte” sul Recovery Fund.“Rutte presta grande attenzione all’idea di un’Europa più forte, ma non è disposto ad accettare il prezzo che ne deriva” e usa un “tono moralizzatore” che “si presta bene” al pubblico olandese. Ma nessuno è responsabile di ... Leggi su huffingtonpost

Il grande crimine finanziario sfugge con le triangolazioni

L'assuefazione dell'opinione pubblica mondiale allo strapotere indisturbato della malavita organizzata internazionale sembra ormai totale. La pervasività impunibile del web ha straordinariamente poten ...

