Figlia di un miliardario fan di Trump: chi è la futura (e ricca) sposa di Brooklyn Beckham (Di lunedì 13 luglio 2020) È Figlia di un miliardario americano, fan di Donald Trump, Nelson Peltz, e di una ex modella, Claudia Heffner: Nicola, la promessa sposa di Brooklyn Beckham, a soli 25 anni è una ricca ereditiera ed è già nota negli ambienti che “contano”, come dimostrano gli auguri per il fidanzamento ufficiale ricevuti da personaggi come Paris Hilton e Lewis Hamilton. Il matrimonio con il figlio dell’ex Posh Spice, Victoria, e di David Beckham sarà non sarà all’insegna del risparmio: secondo i rumors, i due si sposeranno due volte la prossima estate, da una parte e dall’altra dell’Atlantico, e sono pronti a spendere circa 4 milioni di sterline. Il patrimonio della famiglia della ... Leggi su huffingtonpost

