Federica Fontana in bikini: il corpo è spettacolare – FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) La modella Federica Fontana pubblica una FOTO a Forte dei Marmi dove mette in mostra il suo fisico da capogiro, la FOTO è mozzafiato La modella Federica Fontana pubblica una FOTO a Forte dei Marmi con una tavola da surf ma ciò che risalta è il suo corpo che è di una bellezza travolgente. Bionda con occhi azzurri di ghiaccio, la sua bellezza nordica è il marchio di fabbrica che fa di lei una delle donne italiane più belle. La FOTO testimonia per l’ennesima volta l’amore per lo sport: fisico perfetto, allenato, Federica Fontana indossa un bikini nero, pronta a cavalcare l’onda con la tavola color azzurro. La ... Leggi su bloglive

simo_zedd : Lei mi ricorda Federica Fontana #PrimoAppuntamento - Maicuntent1986 : Federica fontana patata impressionante. Ho fatto bene a riguardarmi streghe verso nord, ora vado a ricercare il ca… -

A trionfare all’ombra del Monte Stella è stata la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 che, complice una partenza sprint, è riuscita subito a scavare un’importante solco fra lei e la compagna di all ...

Milano, su il sipario alla Scala dopo 133 giorni

di Federica MochiPunto e a capo ... A fare gli onori di casa, il sindaco di Milano, Beppe Sala, il governatore lombardo, Attilio Fontana e il sovrintendente scaligero Dominique Meyer. Presente anche l ...

