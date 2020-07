Fedele scettico su Osimhen: "'Cosimino' porta al terzo posto? L'obiettivo è un altro..." (Di lunedì 13 luglio 2020) Enrico Fedele, ex procuratore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio': "In questa squadra qua, senza Callejon e magari senza Koulibaly, con Cosimino (Osimhen, ndr) fa il terzo posto o secondo p ... Leggi su tuttonapoli

Pe_Es_ : Guagliù a breve l'annuncio dell'acquisto. Ha parlato l'oracolo al contrario. - tuttonapoli : Fedele scettico su Osimhen: ''Cosimino' porta al terzo posto? L'obiettivo è un altro...' - sano_scettico : RT @Merigiusi: Il #tg5 che dà spazio all’infermiere di Cremona e non dice NULLA sulla smentita dell’Ospedale, è l’immagine fedele della ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele scettico

Tutto Napoli

Enrico Fedele, ex procuratore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio': "In questa squadra qua, senza Callejon e magari senza Koulibaly, con Cosimino ...Quando mancano 21 mesi alle prossime elezioni presidenziali, Macron non può permettersi altri passi falsi e così ha pensato bene di liquidare il suo fedele primo ministro, che in questi tre anni abbon ...