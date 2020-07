Fase 3: necessario mantenere le misure di sicurezza (Di lunedì 13 luglio 2020) Ovvero mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, e distanziamento sociale. Lo ripete il ministro della Salute pronto a presentare il dpcm domani Leggi su tg.la7

Fase 3: prenotaunposto.it, la webapp nata a Bergamo tra le sirene delle ambulanze Il Sannio Quotidiano Fase 3: necessario mantenere le misure di sicurezza

Ovvero mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, e distanziamento sociale. Lo ripete il ministro della Salute pronto a presentare il dpcm domani ...

Coronavirus, l'ultimo report: "In Sicilia moderato il rischio di impatto sui servizi sanitari"

Nei prossimi giorni il governo prorogherà di cinque mesi lo stato d'emergenza Covid in Italia che scade il 31 luglio. E per martedì 14 luglio è atteso un nuovo Dpcm con le misure per contenere il cont ...

