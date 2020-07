Far Cry 6: il fantastico Giancarlo Esposito parla del suo personaggio in un nuovo video (Di lunedì 13 luglio 2020) Far Cry, come saprete, è una serie che vanta fantastici antagonisti tra i suoi punti di forza e Ubisoft sembra voler spingere sempre di più sotto questo punto di vista ad ogni nuova uscita della serie. Con l'imminente Far Cry 6, sembra che la compagnia stia cercando di portare le cose al livello successivo, con l'attore di Breaking Bad e Better Call Saul, Giancarlo Esposito, che diventerà il nuovo antagonista di Far Cry.Esposito interpreta Antón Castillo, lo spietato dittatore di un'isola fittizia chiamata Yara, dove nel mezzo di una rivoluzione, prepara suo figlio Diego a ereditare la nazione. Leggi altro... Leggi su eurogamer

engadget : Ubisoft posts 'Far Cry 6' teaser starring Giancarlo Esposito - Coke_87 : E ora mi spacco 3 ore di Far Cry, stiamo godendo - DarioConti1984 : Far Cry 6: tutti i dettagli su Gold, Ultimate e Collector's Edition - lillydessi : Far Cry 6: uscita, trailer, ambientazione e tutte le altre informazioni - Tom's Hardware Italia - Multiplayerit : Far Cry 6, 4K e 60 fps su Xbox Series X? Sarà ottimizzato per la console Microsoft -