Falli di mano: Collina interviene dopo i lamenti di Gasperini. Come cambierà la regola (Di lunedì 13 luglio 2020) Continuano a far discutere i Falli di mano. Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha protestato duramente dopo il match con la Juventus, pareggiato per 2-2 dopo i 2 calci di rigore trasformati dai bianconeri e assegnati dall'arbitro per doppio fallo di mano, prima di De Roon, poi di Muriel. Secondo il Corriere dello Sport, Pierluigi Collina, il Chair of the Fifa Referees Committee, il presidente della commissione arbitrale Fifa, è pronto a intervenire sulla questione, rinnovando la regola... Leggi su 90min

Continuano a far discutere i falli di mano. Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha protestato duramente dopo il match con la Juventus, pareggiato per 2-2 dopo i 2 calci di rigore trasformati dai bian ...

Fifa, fallo di mano: Collina cambia la regola

... 1° Luglio scorso c’è stata una revisione della regola su falli e scorrettezze che ha portato una punibilità dei falli di mano assai lontana dalle regole tradizionali del gioco del calcio. Secondo ...

