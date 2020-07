Fabrizio Corona | messaggio all’avvocato | ‘Sei la mia famiglia’ | FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) Per celebrare il compleanno del suo avvocato, Ivano Chiesa, Fabrizio Corona sceglie parole e toni originali e tipici di quello che è il suo personaggio. Come al solito Fabrizio Corona non è uno che si fa pregare quando si tratta di dire qualcosa. L’ex re dei paparazzi fa gli auguri a modo suo al proprio … L'articolo Fabrizio Corona messaggio all’avvocato ‘Sei la mia famiglia’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LucioRotunno : RT @LucillaMasini: 'Fabrizio Corona fa una festa in casa con cinque amici, ma è ai domiciliari e arrivano i carabinieri' che gli regalano l… - LucillaMasini : 'Fabrizio Corona fa una festa in casa con cinque amici, ma è ai domiciliari e arrivano i carabinieri' che gli regal… - RedazioneLaNews : #Milano Fabrizio Corona: festa all'una in casa, arrivano i carabinieri. Il legale: 'Tutto lecito' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Fabrizio Corona, schiamazzi sino a tarda ora - holertogni : Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari. E arrivano i carabinieri… -