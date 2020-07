Fabio Caressa replica a Sinisa Mihajlovic: “Ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi” (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Caressa replica a Sinisa Mihajlovic. Il giornalista sportivo di Sky Sport non le manda a dire e, giorni dopo l’attacco ricevuto dal tecnico del Bologna domenica scorsa al termine del match con l’Inter, gli ha risposto dai microfoni di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. “Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo… ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi!“, ha detto ironico riferendosi alla frecciata che gli aveva lanciato Mihajlovic definendolo “quello piccolino, marito di Benedetta Parodi”. E poi, prosegue: “Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky, ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Fabio Caressa replica a Sinisa Mihajlovic: “Ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi” - zazoomnews : Fabio Caressa replica a Sinisa Mihajlovic: ‘Grazie al cielo sono il marito di Benedetta Parodi’ - #Fabio #Caressa… - FabioVaio : RT @talebanikov: Se Fabio Caressa aprisse un Twitter account, gli durerebbe mezza giornata. Ridi piccolo uomo marito di quella famosa che… - arev81 : RT @Rossonerosemper: Anche Fabio Caressa è una figura mitologica. Corpo di uomo, testa.... - heel_Fabri : RT @talebanikov: Se Fabio Caressa aprisse un Twitter account, gli durerebbe mezza giornata. Ridi piccolo uomo marito di quella famosa che… -