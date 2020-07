Fabio Caressa replica a Sinisa Mihajlovic: ‘Grazie al cielo sono il marito di Benedetta Parodi’ (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo l’attacco dei giorni scorsi, Fabio Caressa risponde a Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. Caressa era stato attaccato dal tecnico del Bologna con queste parole “Quella trasmissione in cui si tolgono le giacche, con quello piccolino che conduce… il marito di Benedetta Parodi“. Il motivo è presto detto: amareggiato per la sconfitta contro il Sassuolo di mercoledì 8 luglio, intervistato a fine partita Mihajlovic si era mostrato infastidito e aveva criticato Fabio Caressa, volto del weekend sportivo delle reti Sky, per la gestione della trasmissione andata in onda dopo la vittoria del Bologna sull’Inter nella 30ma giornata di ... Leggi su tvzap.kataweb

