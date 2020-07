F1 Passion – Binotto: ” Sbagliato il progetto della vettura. Dovevamo fare punti” (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo un sabato nero, per la Ferrari una domenica ancora peggiore con l’autoscontro Leclerc-Vettel che ha dato un doppio zero nella casella punti della rossa. Il team principal Mattia Binotto la vede così: “Non si tratta di fare accuse ma lavorare compatti, la dinamica è stata molto chiara, infatti Leclerc si è scusato con tutti. Il problema è che non possiamo partire dal fondo della classifica, dobbiamo stare più avanti. Charles ha riconosciuto l’errore, entrambi i nostri piloti sono dispiaciuti, finire così il weekend non è il modo giusto. Era importante fare punti, soprattutto in questo momento dove non siamo brillanti in performance. Il rammarico è non aver completato la gara, praticamente non abbiamo corso”. Il numero ... Leggi su giornal

Sebastian Vettel scattava in decima posizione, Charles Leclerc in quattordicesima. I piloti della Ferrari, però, hanno preso il via del Gran Premio della Stiria con mescole differenti. Il tedesco ha m ...

Leclerc ha visto un varco all’interno di Sebastian Vettel al tornantino Remus, un pertugio troppo stresso e destinato a rivelarsi un imbuto in cui due vetture non avrebbero mai potuto affrontare affia ...

