Esplosione su nave della Marina USA a San Diego: 21 feriti, le immagini dall’alto [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Esplosione e incendio su una nave della Marina nella base di San Diego, in California: sono 21 le persone rimaste ferite. La Marina ha confermato che si tratta di 17 Marinai e 4 civili. I Marinai hanno riportato “ferite lievi“. L’incidente si è verificato sulla USS Bonhomme Richard, a bordo 160 persone. Non sono ancora chiare le cause. San Diego: Esplosione e incendio su nave della Marina USA VIDEOL'articolo Esplosione su nave della Marina USA a San Diego: 21 feriti, le immagini dall’alto ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Nel porto di #SanDiego ha preso fuoco la nave Uss Bonhomme Richard dopo un'esplosione a bordo. 21 persone sono rima… - rtl1025 : ?????? Diciotto marinai sono rimasti feriti non gravemente nell'esplosione e nel successivo #incendio di una nave anf… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Nel porto di #SanDiego ha preso fuoco la nave Uss Bonhomme Richard dopo un'esplosione a bordo. 21 persone sono rimaste ferite.… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Esplosione sulla nave militare statunitense, USS Bonhomme Richard, attraccata al porto della base navale di #SanDiego. P… - sulsitodisimone : RT @ultimenotizie: Esplosione sulla nave militare statunitense, USS Bonhomme Richard, attraccata al porto della base navale di #SanDiego. P… -