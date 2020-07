Esclusiva: Schick, contatti in corso Milan-Roma. La posizione del Lipsia. E su Szoboszlai… (Di martedì 14 luglio 2020) Patrick Schick ha un nome di rilievo nella lista di Rangnick. La stima è totale, profonda, possiamo aggiungere che se fosse per il futuro nuovo allenatore rossonero la scelta sarebbe fatta. Anche oggi ci sono stati contatti tra Milan e Roma: i rossoneri cercano un attaccante e investiranno su profili non trentenni (piace Scamacca di proprietà del Sassuolo, in prestito ad Ascoli, come prospettiva). La storia è nota: il Lipsia ha lasciato scivolare il riscatto a 28 milioni, pensa di prendere per la gola la Roma che ha bisogno di fare cassa. Ma la Roma non vuole farsi prendere per la gola, forte del fatto che su Schick il Milan può davvero fare sul serio. Poi dipenderà dal volontà del ragazzo che ... Leggi su alfredopedulla

