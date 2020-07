Enel e la servitù di elettrodotto nel seminativo: Gravina in Puglia, indennità attesa da sei anni Terreni asserviti attraversati dalla linea elettrica (Di martedì 14 luglio 2020) Di Nino Sangerardi: Il verbale di esecuzione e stato di consistenza dell’imposizione di servitù di elettrodotto tra Enel Distribuzione spa(Enel che ti ascolta) e il delegato di C.M.A.(proprietario del fondo seminativo)è sottoscritto a giugno 2014 in località Pavone del Comune di Gravina in Puglia. Con decreto n.18 del 12.12.2013 la Provincia di Bari Servizio Territorio Urbanistico e Espropriazioni dispone l’asservimento coattivo,con determinazione urgente dell’indennità ex art. 22 del DPR n.327/2001. I Terreni asserviti saranno attraversati dalla linea elettrica “in cavo aereo MT e BT per metri 250 con una superficie da asservire di ... Leggi su noinotizie

