Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo vicini: cuori sibellini sul profilo del ballerino (Di lunedì 13 luglio 2020) Riavvicinamento social tra Stefano ed Emma Senza ombra di dubbio Stefano De Martino è il protagonista indiscusso del gossip di questa estate che è iniziata da oltre un mese. Infatti, da quando la sua relazione sentimentale con Belen Rodriguez è naufragata per la seconda volta non si fa che parlare del ballerino napoletano, di presunti tradimenti e di nuovi flirt. Nel frattempo, nelle ultime il conduttore di Made in Sud è finito nuovamente nel calderone della cronaca rosa per dei scambi di likes tra lui e la sua ex fidanzata Emma Marrone. Ricordiamo che i due stavano insieme con la quale era stato fidanzato prima di sposarsi con la modella argentina. La cantante salentina, attualmente impegnata con le selezioni di X-Factor col ruolo di ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Stefano De Martino, scambio di cuori con la ex Emma Marrone. Gossip su un ritorno di fiamma - DRepubblicait : Il messaggio di Emma Marrone, nuova Brand ambassador di Zalando: ''Ogni donna ha il proprio corpo ed è meravigliosa… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Zalando, la nuova testimonial per l'Italia è Emma Marrone | Engage - DRepubblicait : Il messaggio di Emma Marrone, nuova Brand ambassador di Zalando: ''Ogni donna ha il proprio corpo ed è meravigliosa… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - L'Amore Non Mi Basta -