Emergenza Covid: in California nuovo stop per bar, ristoranti, cinema e palestre (Di lunedì 13 luglio 2020) La decisione di chiudere le attività non essenziali presa dal governatore Newsom a causa dell’impennata di contagi da coronavirus Leggi su corriere

GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - NicolaPorro : ?? Il #Governo si sta aggrappando alla paura del #virus prorogando lo #statodiemergenza? Gli unici #focolai però nas… - fattoquotidiano : CASELLATI ATTACCA CONTE CON LE FAKE NEWS “La proroga allo stato d’emergenza andrà in Aula”, ma non è vero: il voto… - rafvitolo : RT @ivocamic: PORTI APERTI AL COVID Invasione di clandestini Numerosi contagiati @Storace: preoccupa la faciloneria nei confronti degli it… - ConcySara : Finché fa sbarcare gente positiva al covid altro che stato di emergenza!!! #idioti #pagherete -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza COVID-19: i disinfettanti sono efficaci contro i... PuntoSicuro Coronavirus, il racconto di un commerciante positivo: “A Roma ho incontrato centinaia di persone per…

Dopo il tampone (risultato positivo) si è rivolto all’associazione di connazionali: “Sabato mattina è venuto qui negli uffici, che poi abbiamo sanificato. Il commerciante positivo al Messaggero raccon ...

Coronavirus: 'escluso legame con 'geloni' nei bimbi', studio Policlinico Bari

Bari, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Non sarebbe una manifestazione di Covid-19 la comparsa di lesioni alla pelle tipo 'geloni', segnalata nei bambini durante l'emergenza coronavirus. E' quanto ha ...

Dopo il tampone (risultato positivo) si è rivolto all’associazione di connazionali: “Sabato mattina è venuto qui negli uffici, che poi abbiamo sanificato. Il commerciante positivo al Messaggero raccon ...Bari, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Non sarebbe una manifestazione di Covid-19 la comparsa di lesioni alla pelle tipo 'geloni', segnalata nei bambini durante l'emergenza coronavirus. E' quanto ha ...