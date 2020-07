Elezioni regionali, scintille tre Ceccardi e Repubblica: 'Sono antifascista' (Di lunedì 13 luglio 2020) Giani e Ceccardi Elezioni regionali, Ceccardi: 'Io né fascista né antifascista' 13 luglio 2020 Elezioni regionali, via alla campagna di Giani: 'Sarò sindaco tra i sindaci' / FOTO 10 luglio 2020 ... Leggi su firenzetoday

vilmamoronese : Siamo tutti al fianco della nostra @val_ciarambino e dei nostri candidati consiglieri, insieme possiamo cambiare in… - La7tv : #lariachetira @pbersani: 'PD e sinistre varie non hanno realizzato che bisogna mettere in moto una novità, che biso… - borghi_claudio : Il @fatequalcosa del giorno mi pare sia il 'non votate lo stato d'emergenza'. Lo stato d'emergenza non è una legge… - antonsquillante : RT @UdcIta: Oggi pomeriggio a #Napoli Presentazione della lista #Udc Federazione di Centro per le prossime elezioni #Regionali in #Campania… - beppebalestro : RT @07Emmedi: improvvisa accelerata di invasione di clandestini: non sarà per caso un piano di invasione studiato a tavolino per accelerare… -