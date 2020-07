Elezioni Polonia, il nazionalista Duda riconfermato presidente (Di lunedì 13 luglio 2020) La Polonia resta nazionalista. Il conservatore Andrzej Duda ha infatti vinto il ballottaggio delle Elezioni presidenziali contro il liberale Rafal Trzaskowski , riconfermadosi così alla guida del ... Leggi su quotidiano

you_trend : ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Gius… - Corriere : Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra sovranisti ed europeisti - GrimoldiPaolo : Elezioni #Polonia: condivido le preoccupazioni del presidente #Duda per interferenze tedesche pro candidato di sini… - ALisimberti : RT @Affaritaliani: Duda rieletto in Polonia col 51,2% Vince il fronte sovranista - reuters_italia : Polonia, premier uscente Duda vince elezioni presidenziali -