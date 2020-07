Elezioni Polonia: Duda in leggero vantaggio ma dichiara già vittoria (Di lunedì 13 luglio 2020) Secondo i primi exit poll, il presidente della Polonia Andrej Duda è in leggero vantaggio rispetto al suo opponente Rafal Trzaskowski, il sindaco di Varsavia del partito Civico di centrodestra. Duda, però, durante un raduno, ha già annunciato la sua vittoria. «Grazie a tutti i miei compagni polacchi che hanno votato per me e deciso di votare. Voglio ringraziarvi tutti con il cuore perchè questo risultato mostra quanto amiate questo Paese», Ha detto il membro di Diritto e Giustizia, il partito sovranista e ultra conservatore alleato di Matteo Salvini e Donald Trump parlando nella città di Pultusk domenica. Duda, secondo i primi risultati, ha ottenuto il 50,4% dei voti, contro il 49% dell’opponente Trzaskowski. ... Leggi su giornalettismo

