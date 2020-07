Eleonora Rocchini, sfogo contro Chiara Biasi: dura risposta alla frecciatina (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuovo scontro social tra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini, a causa di un tatuaggio. Sappiamo bene che le due non vanno per nulla d’accordo. In passato sono già state protagoniste di alcune ‘discussioni’ su Instagram. I primi scontri tra loro sono arrivati quando Oscar Branzani scelse di lasciare Uomini e Donne insieme a Eleonora. La … L'articolo Eleonora Rocchini, sfogo contro Chiara Biasi: dura risposta alla frecciatina proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Elisa60388018 : RT @Rosa82269103: Trash in corso tra Chiara Biasi e Eleonora Rocchini ( cucciolo di foha) non so chi sia peggio tra le due onestamente! ht… - Elisa60388018 : RT @enearodriguez: la biasi e eleonora rocchini che litigano, adoro - enearodriguez : la biasi e eleonora rocchini che litigano, adoro - zazoomblog : Volano stracci tra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini: il tatuaggio in comune delle ex di Oscar Branzani - #Volano… - blogtivvu : Volano stracci tra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini: il tatuaggio in comune delle ex di Oscar Branzani fa scattare… -