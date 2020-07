Edmundo, tra fughe al Carnevale e scimpanzè ubriachi. Il tragico incidente e i 219 punti tolti dalla patente (Di martedì 14 luglio 2020) Edmundo Alves de Souza Neto, meglio noto solo come Edmundo, nasce a Niterói, a Nord di Rio de Janeiro, nel 1971. Cresce nel difficile contesto delle favelas, ma il calcio lo tira fuori da quel mondo. Inizia la sua carriera nel Marine Futebol, per poi passare alle giovanili del Vasco da Gama e successivamente a quelle del Botafogo. Gioca anche con Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Vasco da Gama, prima di volare alla Fiorentina. Giocherà anche con Santos, Napoli, Cruzeiro, Tokyo Verdy, Urawa Reds, Fluminense, Nova Iguacu e Figueirense. In Brasile gli viene affibbiato il soprannome che lo accompagnerà durante la sua carriera: ‘O Animal’, per via del suo modo di giocare e del suo possente fisico. Edmundo ha visto morire il fratello giovanissimo crivellato dalla mala locale. Qualche ... Leggi su calcioweb.eu

