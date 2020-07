Eboli, tutti negativi i tamponi sui dipendenti delle aziende agricole (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Sono risultati tutti negativi 147 i test effettuati tra i dipendenti di varie aziende agricole che operano nella piana del Sele. Gli operai sono stati sottoposti a tampone e nessuno è risultato positivo al coronavirus. Nel frattempo tre cittadini Ebolitani sono stati posti in quarantena obbligatoria dopo il rientro dalla Tunisia. A darne notizia è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Cariello che fa sapere che nessun Ebolitano è attualmente risultato positivo al Coronavirus. Il monitoraggio da parte dell’Asl continuerà anche nei prossimi giorni. “Dall’emergenza epidemiologica non siamo ancora usciti, i tempi di ripresa si ... Leggi su anteprima24

lasararossi : buongiorno @licianunez1 @barbara_eboli ebuona domenica a tutti?????? - uhhuhherfanspag : RT @Silvana26499906: Fermi tutti cioe Barbara la nostra romanticona ,organizza tutto questo è Licia pensa all'albero della vicina di casa… - Silvana26499906 : Fermi tutti cioe Barbara la nostra romanticona ,organizza tutto questo è Licia pensa all'albero della vicina di ca… - FedericaRivier1 : Buongiorno amorine miee...che tutti i vostri desideri si avverino ???ma ora @barbara_eboli @licianunez1 diteciiii… - occhio_notizie : 'Il Mare di tutti', lunedì 13 l'inaugurazione della spiaggia attrezzata per disabili ad Eboli -

Ultime Notizie dalla rete : Eboli tutti

anteprima24.it

Non ce l’ha fatta la 71enne di Battipaglia, che era stata contagiata dal Covid-19 al Campolongo di Eboli. L’anziana 4 mesi fa – come riporta il sito web radioalfa.it – era risultata positiva al ...Dai contenitori per bevande e alimenti ai guanti e alle mascherine usa e getta: a farla da padrona è ancora la plastica (88% del totale). Sul bilancio pesano anche l’incuria dei fumatori, l’abbandono ...