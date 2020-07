E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici (Di lunedì 13 luglio 2020) Antonella Clerici Le porte di casa Clerici rimarranno chiuse. Niente da fare per La Casa nel Bosco, il nuovo programma di Antonella Clerici non andrà in onda dalla sua mega dimora di Arquata Scrivia. Il nuovo show sarà ospitato dagli studi Rai di Milano nei quali sarà, per quanto possibile, ricostruito l’ambiente domestico. Di conseguenza cambia anche il titolo che diventa “E’ sempre mezzogiorno“. Del resto, noi per primi avevamo sollevato dubbi sulla fattibilità e sulla struttura del programma. E, anche se la motivazione ufficiale dello spostamento è legata al Coronavirus, è facile intuire che ci sia dell’altro, che le nostre perplessità siano state, almeno in parte, condivise. Se ... Leggi su davidemaggio

