E’ morto Mario Scotti Galletta, iridato a Berlino nel 1978 (Di martedì 14 luglio 2020) E' morto dopo una lunga malattia Mario Scotti Galletta. Il portiere napoletano se ne va a 70 anni dopo una carriera da protagonista della pallanuoto italiana e non solo. Col Settebello spicca la vittoria iridata a Berlino nel 1978 e il bronzo nel 1975 a Calì in Colombia. Negli anni Settanta col suo baffo caratteristico portò al massimo splendore la Canottieri Napoli vincendo quattro scudetti nel 1973, 1975, 1977, 1979. Nel 1978 invece il trofeo più prezioso, la Coppa dei Campioni battendo i campioni uscenti del CSK Mosca nel girone finale disputato a Palermo per l'inagibilità dell'impianto cittadino.Il rigore parato a Nanni Moretti/Michele Apicella in "Palombella Rossa", lo trasformò in una sorta di icona underground tra cinofili e ... Leggi su ilfogliettone

