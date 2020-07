E' morta Nicole Thea, la ballerina influencer che raccontava la gravidanza sui social (Di lunedì 13 luglio 2020) Nicole Thea, la ballerina e influencer londinese diventata molto famosa sui social per i video con cui su Youtube raccontava l'esperienza della sua gravidanza, è morta sabato scorso a 24 anni. Thea ... Leggi su today

Adnkronos : Morta col figlio #NicoleThea, #influencer che raccontava gravidanza - nothaught : @_GRACENFRANKIE quest'AVr l'ha detto oggi ad una mia compagna e lei fa 'guarda per fortuna non le hanno detto nient… - righi_nicole : @analuurh Morta hahahaahha, foca no ritmo -

E' morta Nicole Thea, ballerina e influencer londinese che sui social raccontava la gravidanza. La ragazza, 24 anni e 170mila follower, è morta sabato e le cause della morte non sono state rese note.

E' morta Nicole Thea, ballerina e influencer londinese che sui social raccontava la gravidanza. La ragazza, 24 anni e 170mila follower, è morta sabato e le cause della morte non sono state rese note.