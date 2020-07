E’ morta a 24 anni Nicole Thea, la giovane star inglese di Youtube (Di lunedì 13 luglio 2020) Una notizia che ha lasciato di sasso tantissimi fan in tutto il mondo: è morta a 24 anni Nicole Thea, la stella inglese di Youtube che raccontava della sua gravidanza. Ai suoi 86.000 iscritti, sparsi in tutto il mondo, raccontava il suo percorso, complicato ma felice, della gravidanza. Nicole Thea, giovanissima star inglese di Youtube, è morta nelle scorsa ore in maniera assolutamente improvvisa, e con lei anche il piccolo Reign che portava in grembo. La tragica notizia della scomparsa della 24enne è stata data dalla famiglia della ragazza. Con un lungo e doloroso post su Instagram , i parenti hanno annunciato la dipartita della ... Leggi su bloglive

fanpage : È morta Kelly Preston, la moglie di #JohnTravolta aveva 57 anni, lottava contro il cancro al seno - LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - Corriere : Morta Zindzi, la figlia di Nelson Mandela e Winnie: aveva 59 anni - radicicristiane : È morta all’età di 98 anni Enrichetta, la bambina che non doveva nascere - infoitcultura : È morta la moglie di John Travolta, aveva 57 anni -