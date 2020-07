Dummy | nuovo trailer per la stravagante serie con Anna Kendrick (Di lunedì 13 luglio 2020) Anna Kendrick diventa la migliore amica di una bambola gonfiabile. Questa la stravagante trama della nuova serie tv Dummy, disponibile negli USA sulla piattaforma Quibi. Ecco il trailer ufficiale. È stato diffuso un nuovo trailer ufficiale della serie tv Dummy, in cui Anna Kendrick diventa la migliore amica di una bambola gonfiabile. Lo stravagante show è … L'articolo Dummy nuovo trailer per la stravagante serie con Anna Kendrick proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Anna Kendrick diventa la migliore amica di una bambola gonfiabile. Questa la stravagante trama della nuova serie tv Dummy, disponibile negli USA sulla piattaforma Quibi. Ecco il trailer ufficiale. È ...

