Due criminali provano la rapina a Cellino, ma il presidente del Brescia la sventa (Di lunedì 13 luglio 2020) Una domenica pomeriggio molto movimentata, per Massimo Cellino, che ieri è stato aggredito all’esterno di un supermercato a Padenghe, in provincia di Brescia, zona in cui il presidente del club lombardo ha acquistato casa. Un rapinatore in moto ha provato a prendergli l’orologio dal polso, mentre un secondo complice era pronto ad agire alle spalle di Cellino, che però si è accorto della sua presenza. Nella colluttazione il presidente ha battuto col viso contro la sua auto, senza riportare conseguenze, e ha evitato la rapina. L'articolo Due criminali provano la rapina a Cellino, ma il presidente del Brescia la sventa ... Leggi su ilnapolista

Due criminali l'hanno aggredito all'esterno di un supermercato a Padenghe, nel Bresciano, dove ha da poco comprato casa. L'obiettivo dei malviventi era l'orologio che il numero 1 del Brescia aveva ...