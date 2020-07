Dopo Donald, anche Melania Trump si arrende alla mascherina (Di lunedì 13 luglio 2020) anche Melania si arrende alla mascherina, Dopo che Donald Trump l’ha indossata per la prima volta visitando ieri l’ospedale militare Walter Reed. La first lady ha postato su Twitter le sue immagini con il volto coperto da una mascherina (bianca come la camicia) mentre visitava lo staff, le madri e i bambini della Mary Elizabeth House, una struttura che aiuta le donne single e i loro figli. Una visita nell’ambito del suo programma #BeBest.La first lady ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’evento, scrivendo su Twitter che ”è stato un piacere passare del tempo con lo staff, le mamme e i bambini del Mary Elizabeth House”.It was a pleasure to spend time with the staff, mothers & children at ... Leggi su huffingtonpost

Nel 2017, Donald Trump prese in considerazione l'ipotesi di vendere Porto Rico, dopo che l'isola fu devastata dall'uragano Maria. Lo rivela l'ex segretaria alla sicurezza nazionale al New York Times i ...

Hong Kong a rischio “peg” dopo le minacce di Trump al dollaro locale?

L’approvazione della legge sulla sicurezza con cui la Cina limita l’autonomia di Hong Kong ha mandato su tutte le furie gli USA, che hanno chiesto invano a Pechino di attenersi agli accordi internazio ...

