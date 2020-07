Dolore da osteoartrosi, tramadolo e FANS a confronto (Di lunedì 13 luglio 2020) Dolore da osteoartrosi, rischio di decesso maggiore per tramadolo rispetto ai FANS secondo uno studio dell’Università della British Columbia I pazienti con osteoartrosi (OA) trattati con tramadolo avevano un rischio di decesso più elevato durante il primo anno di trattamento rispetto ai pazienti che erano stati trattati con FANS, secondo i risultati di un ampio… L'articolo Dolore da osteoartrosi, tramadolo e FANS a confronto Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Quali sono le cause dell'anca dolorante, con che sintomi si manifesta e quali terapie sono possibili? Il dolore all'anca è un male piuttosto comune, specialmente in chi ha un'età già avanzata. Eppure ...