Discoteche, fiere e voli: tutte le disposizione anti Covid fino al 31 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Discoteche, fiere e congressi chiusi, obbligo della mascherina nei luoghi pubblici al chiuso, divieto di assembramenti e controlli serrati per gli arrivi, con divieto di ingresso per chi arriva da 14 Paesi ancora a rischio, almeno fino al 31 luglio. Sono alcune delle disposizione che il Governo si appresta a confermare con un nuovo DPCM che allungherà le misure anti Covid in scadenza il 14 luglio e che, lo stesso giorno, il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà alla Camera.Se ancora non è certo fino a quando sarà prorogato lo stato di emergenza, attualmente in scadenza il 31 luglio, è però quasi certo che il ministero della Salute decida di ... Leggi su quifinanza

