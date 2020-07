Difende la scritta antirazzista in piazza Gramsci: insulti sessisti per assessora del Municipio 8 (Di lunedì 13 luglio 2020) Avere sostenuto l'iniziativa della realizzazione della scritta 'Human Black Migrant Lives Matter', 'le vite dei migranti neri contano', sta costando una marea di insulti sessisti su Facebook all'... Leggi su milanotoday

Torakjkj : La censura contro i fascisti è come il razzismo al contrario, il sessismo verso gli uomini, l'eterofobia: non esist… - Chinask93471817 : @ellyesse @stanzaselvaggia Meno male abbiamo una costituzione scritta da persone con una testa superiore e un presi… - 1972book : Lettera firmata da Chomsky, lettera che non vale la carta su cui è scritta. E infatti né difende i proscritti né si… -

Ultime Notizie dalla rete : Difende scritta Difende la scritta antirazzista in piazza Gramsci: insulti sessisti per assessora del Municipio 8 MilanoToday Nasce la National Columbus Education Foundation a difesa della memoria di Colombo

Sbarchi continui in Sicilia e Calabria, il governo cerca una nuova nave per la quarantena dei migranti

Per arginare la «situazione esplosiva» degli arrivi di migranti positivi in Calabria, la presidente della Regione Jole Santelli ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendogli di intervenire, minacc ...

