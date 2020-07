Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla calura estiva (Di lunedì 13 luglio 2020) Principiava alle 5 di matine ed eri come aviri na sirpa darre i rina ma viscide e ummira. ‘O caluri era smorcata e la viti annava annanza commo nu rivo di campagna, ma sinza la friscura di na faggette di muntagna. Muntilbano si susiva e si faciva na vippita d’aque e poia vista che il somnia se n’eri iuta si ni iva a farici na billa natata nel mari di Marinelle che pirò già alle 5 e meza eri cavuda come na biscie. Tornata in case Muntilbano si faciva na primera sdoccia eppoia iniziava a prigari che avissiro acciso qualichiduno accusi haviva na scuse per nesciri fora. Ma nun accirivano niuna a luglia: austa eri il misa delli murta, superatutta mafiusa e pulitica. Li omicida a luglia annavana al mari. Ma si nihilo di laburo succidiva ci stavi sempera il malitta tilifona che scassava i cabasisa e faciva fumari le grecchia. “Dutturi, dutturi, vigilanti ... Leggi su ilnapolista

