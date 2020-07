Di Maio, il re degli inciuci: incontro segreto con Letta per portare Forza Italia al governo (Di lunedì 13 luglio 2020) Formalmente è al ministero degli Esteri. E, sempre formalmente, non è più il capo politico del Movimento 5 Stelle. Eppure Di Maio si sta muovendo tantissimo, continua a piazzare i suoi nei posti chiave, fa incontri e tesse trame. Dopo il faccia a faccia con Mario Draghi, Di Maio ha incontrato in gran segreto Gianni Letta, un uomo che solo a nominarlo fa aprire migliaia di discussioni. Secondo quanto confermato da diverse fonti, la riunione carbonara Letta-Di Maio è avvenuta una decina di giorni fa in un palazzo del quartiere Trastevere. A lanciare l’indiscrezione è stata La Stampa, che spiega: “Gianni Letta in questo momento vuol dire due cose, tra di loro potenzialmente incrociate: un ... Leggi su ilparagone

ItalyMFA : Min. ???? @luigidimaio riceve alla #Farnesina MAE ???? Sabri #Boukadoum. ???? e ???? unite da forte rapporto di amicizia e… - BabbaiFabry : RT @Virus1979C: Narrazione, se Di Maio incontra Draghi, secondo loro per far fuori Conte, é il ministro degli Esteri se chiede la revoca di… - TomAndreoli : RT @24Mattino: Paolo Mieli: 'Di Maio ha incontrato #Draghi, il ministro degli esteri parla di incontro cordiale e di 'aver avuto un'ottima… - Anna15553616 : @JogglingDroid @GiuseppeConteIT Ma per chi mi hai preso forse i 5 stelle si fanno pagare per scrivere e difendere… - tz523 : RT @marco_sampietro: Di Maio: 'è stata una cosa che era difficile da immaginare nella mia vita ed è stata un’altra cosa che mi ha colpito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio degli Di Maio trama contro Giuseppi e sogna (ancora) di fare il premier ilGiornale.it Di Maio: “Con Draghi incontro proficuo. Regeni e Chico Forti le mie priorità”

Il titolare della Farnesina svela anche i suoi impegni in ambito di politica estera: “Dobbiamo aiutare il popolo libico, incontri in programma per il caso Regeni”. Di Maio torna anche sul caso Silvia ...

Grillo, Raggi, Esopo e Trilussa

per non parlare degli incontri sospetti e tutti italiani del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha voluto lanciare alla sindaca capitolina Virginia Raggi. Alla quale egli ha fatto dedicare ...

Il titolare della Farnesina svela anche i suoi impegni in ambito di politica estera: “Dobbiamo aiutare il popolo libico, incontri in programma per il caso Regeni”. Di Maio torna anche sul caso Silvia ...per non parlare degli incontri sospetti e tutti italiani del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha voluto lanciare alla sindaca capitolina Virginia Raggi. Alla quale egli ha fatto dedicare ...